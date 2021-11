Deze leerlingen reisden virtueel naar de ruimte: ‘De landing was wel een beetje eng’

Ambassadeur

Aan boord van de SpaceBuzz 01, er zijn er twee in omloop in Nederland op dit moment, ervaren en bezien de Moerdijkse leerlingen zittend in een echte astronautenstoel met een Virtual Reality (VR)-bril op, de aarde door de ogen van een astronaut. ,,Het is net echt. Zo vet cool was dit”, zeggen Jesse en Levi wanneer ze de brillen afzetten. ,,Wij willen ook astronaut worden”, klinkt het vastberaden.

Levensgevaarlijk

Neerstorten

Ook de leerkrachten van groep 7/8 zijn enthousiast over het SpaceBuzz-programma. ,,Het is wel heel intensief, want er zit behoorlijk wat lesmateriaal bij”, vertellen ze. ,,Maar de leerlingen vinden het zo leuk om hiermee bezig te zijn, dat ieder extra kwartiertje dat we over hadden in de klas besteed is aan de SpaceBuzz. Op verzoek van de leerlingen dus, dat zegt genoeg.”