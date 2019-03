Deze Klundertse geeft arbeidsmigranten een gezicht

Het raakte haar diep. Jonge, hardwerkende arbeidsmigranten die zich bijna lyrisch uitlaten over Nederlanders. ,,’Jullie zijn zo vriendelijk en lief’, zeggen ze dan. Terwijl wij Nederlanders helemaal niet zo lief praten over migranten. We hebben het over dronken Polen, dat ze overlast geven en onze taal niet spreken. Terwijl het mensen zijn zoals jij en ik, mensen met een naam en een gezicht die overlopen van ambitie om verder te komen, om hun dromen waar te maken.”



Maartje Fioole maakt meteen haar punt. 23 jaar jong, straalt de hbo-studente uit Klundert een en al passie uit. Donkere krullen springen langs haar gezicht. De open blik verraadt een open mind. Maartje kan niet tegen onrecht, zegt ze. Via een videoproject, op touw gezet met medestudenten Lauke Bosch, Carmen de Bruin en Kim Reijnierse van HAS Hogeschool in Den Bosch, willen de hbo’ers laten zien wat Oost-Europese werknemers beweegt. Waarom ze graag in Nederland komen werken, wat hun achtergrond is en vooral wat ze verwachten en belangrijk vinden in het leven.