Deze gehavende auto van Rijkswaterstaat staat niet voor niks langs de A16

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft maandag de campagne gelanceerd bij verzorgingsplaats Bospoort langs de A4 bij Leiderdorp. De slogan is onder meer te zien via social media en op borden boven de weg. Komende weken ook nog te zien op de A2 bij onder andere Weert en Zaltbommel.

Voor het negeren van rode kruisen boven de snelweg zijn dit jaar al ruim twee keer zoveel boetes uitgeschreven als in 2018. Het totaalaantal boetes dat de politie en Rijkswaterstaat hiervoor opleggen komt dit jaar naar verwachting ruim boven de 10.000 uit.

Zo’n 80 procent van de weggebruikers ziet andere verkeersdeelnemers soms of zelfs vaak op een rijstrook rijden die is afgekruist. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar in opdracht van Rijkswaterstaat. Ruim een op de tien bestuurders (12 procent) zegt zelf wel eens onder een rood kruis te zijn doorgereden, al dan niet bewust.