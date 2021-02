Deze Fijnaartse fruitteler schenkt straks koffie tussen de perenbomen

,,'s Zomers krijgen we veel bezoekers die de omgeving aan het verkennen zijn", legt hij uit, ,,zeker nu we opgenomen zijn in een nieuwe fietsroute. Die komen hier in de boerderijwinkel kijken, waar we een heel breed assortiment aan streekproducten verkopen, en vragen dan regelmatig of we ook koffie hebben. Dan moeten we ‘nee’ verkopen. Daar willen we verandering in brengen.” Op je gemak in de natuur een ijsje eten kan met zo'n vergunning dan ook. ,,Boerderij-ijs hebben we sowieso al.”