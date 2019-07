Deze Fijnaarter zamelt geld in voor een sportpark

Een centraal plein met attributen als een muscle-up-bar en een monkeybar met daaromheen een loopbaan. Dat is wat Sonny van de Worp voor zich ziet als hij aan het sportpark denkt. De gemeente heeft er echter geen geld voor; het potje voor de speelruimtes - waar het sportpark onder zou vallen - is namelijk op. Daarom is Van de Worp een crowdfundingsactie begonnen om het geld bij elkaar te krijgen.



"Ik ben zelf een fanatiek sporter en ben samen met mijn vrouw begonnen met het begeleiden van mensen met hun voeding, voor het afvallen en het aankomen. Als extra service zijn we samen met die mensen gaan sporten, daar is uiteindelijk een soort bootcamp uitgekomen. Omdat ik merk dat er zoveel mensen in Fijnaart zijn die graag willen sporten, vroeg ik me af of een sportpark in het dorp mogelijk was."