Deze Fijnaarter helpt het Nederlandse E-hockeyteam naar het EK

Opnames Typisch Moerdijk: ‘Iedereen is lief, vriende­lijk en geïnteres­seerd’

7 december MOERDIJK - ,,Typerend voor Moerdijk is de gastvrijheid.” Dat vindt Lisa Bom. Zij is een van de medewerkers van BNNVARA die de afgelopen weken in het Moerdijkse reilen en zeilen is gedoken voor Typisch Moerdijk, de nieuwe tv-serie in de reeks van Typisch-series. Zaterdag volgde het team weer een paar van de hoofdpersonen, onder andere op de kerstmarkt.