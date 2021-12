Deze en andere Moerdijkse bruggen worden vervangen: dat gaat 2,3 miljoen euro kosten

Uit een inspectie van bureau Westenberg bleek dat de Lamgatsebrug niet helemaal meer veilig is door de leeftijd, diverse schades, rotplekken en het feit dat er soms ook auto's gebruik van maken, zo valt op de site van het ingenieursbureau te lezen.



Uit de inspectie met onder meer drones bleek dat de bovenkant van de brug in redelijke staat is, maar dat de brug begint door te buigen en aan de onderkant schade heeft. De Lamgatsebrug werd in 1985 geplaatst op de plaats waar in de Tweede Wereldoorlog een brug werd vernield. Vooral scholieren en in de zomermaanden recreanten maken gebruik van deze verbinding tussen Zevenbergen en Hoeven.