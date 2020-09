Deze camping zit altijd vol en breidt daarom uit: ‘Toeristen die er verblijven, boffen maar’

Van uitstel kwam geen afstel in Fijnaart: alsnog communie ondanks corona

11 september FIJNAART - Dit weekend zijn er in de Jacobus de Meerderekerk in Fijnaart drie diensten waarin kinderen uit Moerdijk hun eerste communie krijgen. Eigenlijk zou dat afgelopen april zijn geweest. Het gaat om acht kinderen, van wie er vrijdagavond drie in de kerk waren. Hun ouders legden de laatste hand aan de versiering van het gebedshuis. Het is een van de weinige parochies van bisdom Breda, dat de meeste communies naar volgend jaar doorschoof. De reden is duideljk: corona.