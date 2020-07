Deze bedrijven in Etten-Leur en Moerdijk krijgen 38,7 miljoen euro in coronatijd

Behoorlijk wat lichte overtredin­gen bij controles bedrijven Zevenber­gen

15 juli ZEVENBERGEN - Bij onaangekondigde controles in ruim veertig bedrijven in deelgebied Zuidrand/Molengors/Huizersdijk in Zevenbergen heeft de gemeente Moerdijk deze week behoorlijk wat lichte overtredingen vastgesteld.