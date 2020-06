Deze bakkerij stopt na 225 jaar: ‘Verschrikkelijk, een dorp zonder bakker’

Neem een slager, een bakker, een schoenmaker, een groenteman, een kerk en een café, zet er wat bewoners bij en je hebt een bloeiend dorp. Dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Zevenbergschen Hoek, een Brabants dorpje met 1800 zielen, telde zelfs nog tot in de jaren 80 van de vorige eeuw zeven bakkers. Vanaf 20 juni geen één meer. Want bakkerij Nuyens houdt het nu ook voor gezien. ,,We hebben lang en hard én fijn gewerkt, maar nu is het klaar.”