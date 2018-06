Deze 8-jarige uit Zevenbergen gaat Alpe d'Huez beklimmen

Brand ELD Oosterhout door 'onprofessi­o­neel handelen'

2 juni OOSTERHOUT - Vijf jaar na de grote brand bij chemisch bedrijf ELD in Oosterhout waarbij een loods vol gevaarlijke stoffen in de as werd gelegd, is nu eindelijk duidelijk hoe de brand bij het bedrijf op industrieterrein Weststad kon ontstaan. Een reconstructie.