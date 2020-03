Detacheringsbedrijf moet industrieterrein Moerdijk verlaten

DEN HAAG/MOERDIJK – Detacheringsbedrijf Star Group Nederland moet het huidige kantoor op industrieterrein Moerdijk verlaten, omdat het gebouw in een zone ligt waar in principe alleen zware industrie of andere milieubelastende bedrijven mogen zitten.

Alleen de zwaardere industrie mag daar kantoren hebben. Dienstverlenende bedrijven zoals Star mogen enkel aan de rand of op de kantorenlocatie in Moerdijk zitten, zo blijkt vandaag uit een einduitspraak van de Raad van State.

Verknoopt met het industrieterrein

Detacheringsbedrijf Star viel bij de Raad tevergeefs het Moerdijkse beleid voor de industriezonering aan. Het bedrijf meent dat het als dienstverlenend havenindustriebedrijf zo verknoopt is met de industrie- en havenbedrijven in Moerdijk dat het veel beter zo dicht mogelijk bij die bedrijven kan zitten.

De Raad van State is het daar niet mee eens. Die wijst er op dat Moerdijk terecht een zonering op het industrieterrein heeft ingesteld, waarbij de meest overlastgevende bedrijven en zwaarste industrie in het midden zitten. Verder naar de randen is plaats voor steeds lichtere bedrijven.

Zware industrie

Star zit momenteel in een zone die voor zwaardere industrie is bestemd. Een zelfstandig kantoor zit dit soort bedrijven in die zone flink in de weg. Want kantoorpersoneel moet flink tegen milieuoverlast en veiligheidsrisico’s worden beschermd. Bovendien wil Moerdijk na de ramp met Chemiepak pertinent geen kwetsbare bedrijven en kantoren meer in de buurt van zware risicovolle industrie hebben.

De Raad vindt dat logisch. Verder deed Star een vergeefs beroep op het zogenoemde overgangsrecht. Het detacheringbedrijf meende dat het gebouw al zolang een zelfstandig kantoor was dat daaruit bestaande rechten moeten voortvloeien. De Raad is het evenwel eens met de gemeente dat Star en vastgoedbeheerder David Hart de afgelopen jaren de kantoorfuncties hebben uitgebreid, waardoor het overgangsrecht is komen te vervallen.