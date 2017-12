Deskundigen: balkonduwer Zevenbergen niet toerekeningsvatbaar

BREDA - De man die ervan verdacht wordt dat hij in maart een 56-jarige vrouw zwaar heeft toegerakeld in Zevenbergen is volgens deskundigen niet toerekeningsvatbaar.

Dat bleek vanochtend tijdens een pro formazitting op de Bredase rechtbank. Het slachoffer viel tijdens of vlak na de ruzie met de verdachte drie hoog van het balkon. Tot nu toe is onbekend wat of wie die val heeft veroorzaakt. De vrouw raakte ernstig gewond.

Verdachte J.M. (31) gaf aan te willen meewerken aan een gedwongen behandeling in een psychiatrische kliniek. Tot aan het moment dat hij daadwerkelijk kan worden opgenomen, blijft hij in hechtenis. Het verzoek van de advocaat van de verdachte om de hechtenis te schorsen werd zo ten dele ingewilligd. De advocaat hoopt op een snelle opname. Zij had liever gezien dat de zaak vandaag inhoudelijk was afgedaan.

Psychose

J.M. zou in maart voor het incident met het slachtoffer een hapje met haar zijn gaan eten. Beiden wonen op dezelfde verdieping van een flat op de hoek van Amber en Aquamarijn in Zevenbergen. Volgens bronnen zou de verdachte een psychotische aanval hebben gehad.

Van de verdachte is bekend dat hij dronk en drugs gebruikte. In 2010 vernielde hij het interieur van restaurant Loc 24 in Zevenbergen. Hij zou geobsedeerd zijn geweest door het getal 23.

De mishandelingszaak wordt op 20 februari 2018 inhoudelijk behandeld door de Bredase rechtbank.