Désirée Brummans verlaat politiek

Ze heeft er dan acht jaar opzitten: eerst vier jaar als voorzitter van de CDA-gemeenteraadsfractie, de laatste vier jaar als wethouder met onder meer woningbouw in portefeuille. Ze wil meer tijd aan haar gezin besteden, zo maakte ze tijdens de jongste CDA-ledenvergadering bekend. ,,Met pijn in het hart en na een lange periode van wikken en wegen", zei ze. ,,Het is een mooie maar ook intensieve periode geweest.”

Het partijbestuur betreurt haar besluit, maar respecteert het ook. ,,Het kwam voor ons als een verrassing en het is in die zin dus ook wel een tegenvaller", zegt voorzitter Ton Haverkamp. ,,We moeten op zoek naar een nieuwe lijsttrekker. Die zullen we op de volgende ledenvergadering op 24 januari kiezen.”