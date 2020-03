Den Hoek nu eindelijk sluipverkeervrij: ‘Maar de overlast is niet minder’

Bewegen met bewoners Zeven Schakels: Spierpijn? Daar ben ik niet bang voor!

25 maart ZEVENBERGEN - ‘Het is allang verleden tijd’ klinkt het uit de boxen in de beweegtuin van de Zeven Schakels in Zevenbergen. Ondertussen gooien fitnessjuffies Angela en Gabi van Pals Fitness uit Zevenbergen hun armen in lucht tijdens een half uurtje bewegen voor, en met bewoners van het verzorgingshuis.