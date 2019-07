Den Hoek Leeft: ‘Dit is het hoogtepunt van het jaar!’

,,I have scaled these city walls, only to be with you, but I still haven’t found, what I'm looking for.” Terwijl Christel Bom en Reinier Smallegange op het podium op Plein 1940 de U2-hit zingen, geniet het publiek rustig mee. Een paar handjes zwaaien in de lucht, anderen wiegen weer op hun stoelen. Kinderen hoelahoepen voor het podium en gooien confetti in de lucht. Er hangt een sfeer van rust en genot op het plein.