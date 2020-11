Demping Zevenbergse haven, een project van 34 jaar (deel 1)

Haven in zichtEind 2020 stroomt er voor het eerst in pakweg vijftig jaar weer water dwars door het centrum van Zevenbergen. Waarom werd de haven destijds gedempt, hoe is die ontstaan, wat betekende die voor de Zevenbergen bevolking in de vier eeuwen dat hij bestond en wat doet de Roode Vaart terug in de stad? Tijd voor een serie verhalen in aanloop naar de (her)opening van de haven.

Het einde van de Zevenbergse haven als belangrijke economische factor wordt in 1923 ingeluid door het waterschap Haven en Sassen. Ergens begin negentiende eeuw krijgt het schap definitief het beheer in handen over de waterweg, bruggen en de 25 trappen langs de haven en de riolen en zinkputten na een eeuwenlange bittere strijd met het stadsbestuur over geld.

Maar Haven en Sassen zit ongeveer honderd jaar later op zwart zaad. De schuldenlast is enorm en er zijn grote investeringen nodig om de boel weer op orde te krijgen. Door overdreven zuinigheid is er niet of nauwelijks geld gestoken in het beheer en gebruikers en vooral inwoners klagen steen en been over de staat van onderhoud.

In plaats van de waterschapslasten te verhogen komt het bestuur met een lumineus idee, we gooien gewoon de scheepsvaartrechten (schippers moesten betalen om de route tussen de Mark en het Hollandse Diep af te leggen) omhoog. En niet een klein beetje, maar met liefst honderd procent.

Doodsteek

De briljante ingeving blijkt de definitieve doodsteek voor de economische bedrijvigheid. Voeren er in 1921 via het Hollands Diep nog 6056 schepen met 588.000 ton goederen de Roode Vaart op, in 1936 is dat aantal gereduceerd tot 1921 boten met 187.288 ton in de laadruimtes. Bij het Lamgatsveer (de Mark) kelderen de aantallen in dezelfde periode van 2789 schepen met 173.000 ton naar 575 met 52.077 ton.

Schippers varen liever buitenom en laten Zevenbergen links liggen. Alleen voor vrachten die in de stad zelf moeten worden afgeleverd zijn ze nog te porren om de haven aan te doen. Al zal de economische crisis, die begon met de beurscrash in 1929, ook een belangrijke rol hebben gespeeld in de terugloop van de scheepvaart.

In de jaren dertig ontstaan allerlei plannen om grote waterwerken uit te voeren om werklozen aan het werk te stellen. Zo is er het idee voor het graven van het Roville-kanaal, tussen de Mark en de bovenloop van de Roode Vaart. Daarmee wordt de waterweg door de Zevenbergse haven overbodig en kan die worden gedempt, is de gedachte in 1936. Dat is het moment dat voor het eerst het dichtmikken op tafel komt.

In plaats van de haven kan er een verkeersader over het traject worden aangelegd, dwars door Zevenbergen. Maar de Tweede Wereldoorlog gooit roet in het eten. Het Roville-kanaal blijft beperkt tot papier en wordt nooit gerealiseerd. Maar de geest is uit de fles en na de oorlog worden de plannen voor demping steeds serieuzer.

Daarover meer in de volgende aflevering.

Zelf over de haven vertellen?

Heeft u een band met de haven van Zevenbergen, heeft u verhalen over vroeger en/of nu, en wilt u daar over vertellen? Mail naar redactie.moerdijk@bndestem.nl.