Deel Klundert zit zonder stroom

‘We hebben zoveel in te halen’: de culturele sector mag ‘eindelijk’ weer los

De stichting Matthäus Passion Oudenbosch had het niet verwacht, maar nu de versoepelingen een feit zijn, kan dit concert tóch doorgaan. ,,Na de persconferentie van dinsdag ziet de wereld er ineens anders uit”, zegt voorzitter Jacqueline Chamuleau. ,,Dus hebben we de knoop doorgehakt: op 13 april gaan we het doen!”

19 februari