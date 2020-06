De zwemkleding kan tóch uit de kast: De Bosselaar opent de deuren in Zevenbergen

Zwembad De Bosselaar in Zevenbergen hoopt op extra vrijwilligers om straks alles in goede banen te leiden. Met de heropening van De Bosselaar, zijn alle zwembaden in de gemeente weer open.

Open bij 21 graden of hoger

Hoe een en ander er precies uit komt te zien op 1 juli is de vraag. De wetgeving wordt versoepeld, maar hoe precies is nog onbekend. ,,Dit jaar blijven veel mensen thuis. Daarom vonden we dat het bad wel open moest", legt manager Mark de Jong uit. Hij heeft al enige ervaring met coronamaatregelen; hij is ook manager van zwembad Buitendiep in Willemstad. ,,Het is er een stuk rustiger dan voorheen, dat zal hier ook zo zijn."

De Bosselaar zal dagelijks de deuren openen bij temperaturen boven de 21 graden. Als het kouder is, blijft het bad in principe dicht om financieel gezond te blijven.

Wennen aan de regels

In de eerste weken na de opening zal er veel inzet van personeel en vrijwilligers nodig zijn. ,,Om mensen te laten wennen aan de regels, maar de ervaring leert dat iedereen zich er gaandeweg steeds beter aan houdt. Dan heb je daarna minder mensen nodig", zegt De Jong.

Hoeveel mensen straks het terrein op mogen is evenmin duidelijk. Wat met de huidige regelgeving is het wel ingewikkeld. Kinderen tot en met 12 jaar zijn van harte welkom, maar de jeugd tussen 13 en 18 jaar mag bijvoorbeeld alleen baantjeszwemmen. Ouders mogen niet mee zwemmen, dus hoe doe je dat dan met kinderen zonder zwemdiploma van, zeg, 0 tot 8 jaar?



,,Dat kan alleen vanaf de kant van het bad, we hopen echt dat die maatregel wordt versoepeld", zegt De Jong. ,,Bij Buitendiep geven we de ouders soms een afkoelingsmomentje. Dan moeten alle kinderen naar het halfdiep, zodat zij het bad tien minuten voor zichzelf hebben."

Met in achtneming van de anderhalve meter afstand, natuurlijk. Straks is er wel horeca aanwezig, met blikjes drinken en ijs. ,,Ik verwacht dat we op 1 juli wel wat meer mogen serveren, maar op dit moment mag dat nog niet."

De Jong is in elk geval blij dat het zwembad weer open mag en hij hoopt dat er volgende week meer mogelijk is, met name voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar.