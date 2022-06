De Zevenbergse jeugdraad bestaat vijftig jaar en bouwt zolang al geen wagen

Er werd gekozen voor de naam ‘Kanniebouwers’ omdat de vereniging te klein was om zelf een wagen te bouwen. In 1972 werd voor het eerst mee gedaan als loopgroep. Drie jaar later ontstond de Jeugdraad waarbij Kees Quispel jr. de eerste Prins was. Pas in 1990 kwam de eerste jeugdprinses.

37 prinsen en 28 prinsessen

Inmiddels zijn al zo’n 37 jeugdprinsen en 28 jeugdprinsessen het Zevenbergse jeugdcarnaval voor gegaan. Van enkele gezinnen zijn zelfs een vader en zoon jeugdprins geweest. Tegenwoordig bestaat de Jeugdraad uit 27 kinderen en 6 bestuursleden, het Prinselijke paar, Raad van Elf, Ereraad en minirettes.

Bestuurslid Angela Derks legt uit: ,,Met de jeugdraad willen we alle kinderen in het Zeuvebultelaand laten zien hoe het is om carnaval te vieren en je in te zetten voor het openbare carnaval. Zo bezoeken we op vrijdag het Kullekusbal samen met alle kinderen uit Zevenbergen, gaan naar de Westhoek en de 7 Schakels om daar ook de ouderen een leuke carnavalsmiddag te laten beleven.”

,,Op zondag tijdens carnaval organiseren we de Kanniedweilmiddag. We zijn een zelfstandige stichting maar werken veel samen met Stichting Carnaval Zevenbergen. Ook zijn we heel blij dat we sinds 1994 een eigen hofkapel - De Kannieblaozers – hebben, die ons 5 dagen met carnaval begeleidt.”

In de blaaskapel

Veel kinderen die in de Jeugdraad gezeten hebben zijn nu nog terug te vinden in onder andere blaaskapel de Notenkrakers en is BC de Kanwelbouwers ontstaan vanuit de Jeugdraad. Ook in de Kroew zitten oud jeugdraadsleden.

Het verjaardagsfeest van de vijftig jarige Jeugdraad, belooft een grote reünie te worden met veel oud prinsen en oud-leden. Op zondagmiddag 3 juli wordt het gevierd vanaf 14.00 uur in zaal bij Verhoeven. Ongetwijfeld een feest waarbij oude herinneringen worden opgehaald.

Optredens

Naast een optreden van Leroy Krielen staan diverse verrassende gastoptredens gepland. Oud leden, oud bestuursleden en iedereen die de jeugdraad een warm hart toedraagt zijn van harte welkom om het jubileum mee te vieren. Aanmelden gewenst via jeugdraadkanniebouwers@gmail.com.