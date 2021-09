De Zeven Schakels heeft nu ook een interactief buitenspel

ZEVENBERGEN - Trots knippen de 92-jarige mevrouw Koolman, bewoonster van woonzorgcentrum De Zeven Schakels in Zevenbergen, en de 6-jarige Jara, leerling van basisschool De Toren, samen het lint door waarmee zij het interactieve spel Yalp Memo in de beweegtuin van de Zeven Schakels officieel openen.

,,In 2018 hebben we kinderen van - toen groep 8 - van basisschool De Toren gevraagd om iets te bedenken waardoor ons woonzorgcentrum kindvriendelijker wordt, en waarmee we jong en oud beter samen kunnen brengen”, vertelt Louise van Hoorn, destijds regiomanager bij Surplus, en in die rol nauw betrokken bij het project.

,,De wildste plannen heb ik voorbij zien komen. Van een zwembad in de kelder tot een glijbaan in de beweegtuin. Bij Yalp Memo wist ik meteen: dit is het, en het is haalbaar ook.”

De Yalp, zoals het spel nu al genoemd wordt, is een interactief buitenspel voor jong en oud - rolstoel- en rollatorvriendelijk -, en beschikt over 57 interactieve spellen met verschillende niveaus.

Beweeg-, reken- en taalspellen

,,Denk aan beweeg-, reken- en taalspellen, maar er zijn ook spellen die betrekking hebben op voeding, biologie, verkeer en geschiedenis”, licht welzijnsmakelaar Marieta Rovers van Surplus toe. ,,Je kunt er zelfs een pubquiz mee spelen, hoe leuk is dat?”

© Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Iedereen dit dat wil, mag gebruik maken van de Yalp. Rovers: ,,Van 9.00 tot 21.00 uur staat het spel aan en het is vrij toegankelijk. Je hoeft het alleen maar te activeren en een spelkeuze te maken. Voor iedere doelgroep is er wel iets te vinden.

Bij Surplus wordt de Yalp bijvoorbeeld al gebruikt door de fysiotherapeuten, en ook de Toren gaat het betrekken in hun lesprogramma.”



De aanschaf van Yalp Memo is voornamelijk bekostigd met behulp van subsidiegelden van onder andere de Plus van Surplus en de gemeente Moerdijk.



Wethouder Eef Schoneveld, namens de gemeente aanwezig, vertelt: ,,We waren meteen enthousiast. Dit is een mooie manier om een nieuwe verbinding te maken tussen kinderen en ouderen. De beweegtuin had dit al moeten bewerkstelligen, maar als ik er langs kom, zie ik er nooit kinderen spelen. Hopelijk nodigt de Yalp hier wel toe uit.”

© Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Mevrouw Koolman kijkt lachend toe wanneer Jara en een aantal andere aanwezige kinderen al druk bezig zijn met een renspelletje. ,,Ik vind het groots dat we dit hier nu hebben, want ik ben een voorstander van nieuwe ontwikkelingen”, zegt ze.

,,Kinderen snappen meteen hoe het werkt hè”, lacht Roovers. ,,Nu onze bewoners nog.”

