De woningstichting: 'De crisis was niet fijn, maar Vestia was erger'

10 jaar na de kredietcrisisDe economische crisis van 2008 liet ook in West-Brabant zijn sporen na. Van persoonlijke drama's tot bestuurlijke ingrepen die elke burger raakten. De weg omhoog is ingeslagen, maar voor hoe lang?

"We hadden als corporaties niets van doen met de oorzaak, maar kregen natuurlijk wel te maken met de gevolgen'', blikt directeur Ruud van den Boom van woningcorporatie Woonkwartier terug op de kredietcrisis van tien jaar geleden.

Woonkwartier - actief in de gemeenten Moerdrijk, Halderberge en Steenbergen - merkt de gevolgen van de ineenstorting van de huizenmarkt, die in het najaar van 2008 werd ingezet, nog tot op de dag van vandaag.

Faillissement

,,In die periode is de bouwsector behoorlijk ingekrompen. Nogal wat bedrijven, waaronder ook leveranciers en producenten van bouwmaterialen, gingen failliet of moesten hun activiteiten inperken", vertelt Van den Boom. ,,Dat betekent dat, nu de vraag weer stijgt en het aanbod minder is, de bouwprijzen omhoog gaan."

Hij weet nog goed hoe hij tien jaar terug de crisis zag naderen. ,,Die zeepbel in Amerika knapte, het was totale paniek op de markt. Toen Lehman Brothers omviel, zag je het op je af komen, maar je kon er niets tegen doen."

Dus veranderde er voor de corporaties per saldo vrij weinig. ,,We hebben nog wel geprobeerd in samenspraak met de gemeenten anti-cyclisch te investeren. Dat wil zeggen dat je juist gaat investeren als het slecht gaat, zodat je daar in betere tijden de vruchten van plukt", legt hij uit. ,,Maar uiteindelijk hebben we daar toch weinig in kunnen doen. Omdat we met maatschappelijk geld te maken hebben, moesten we daar uiterst zorgvuldig mee omgaan."



Hoewel de woningmarkt volledig op zijn gat kwam te liggen, bleef de corporaties volgens Van den Boom het ergste leed bespaard. ,,Voor ons zijn woningen natuurlijk geen doel op zich, maar meer een middel om zo veel mogelijk van onze doelgroep goed te laten wonen", verklaart hij.

Minder last

"Voor onze huurwoningen maakte dat dus niet veel uit. En de koopwoningen in ontwikkeling die we niet verkocht kregen, konden we nog verhuren. Daardoor hadden we er minder last van."

En hoewel de crisis nog steeds doorwerkt, is het voor de woningcorporaties niet de meest ingrijpende gebeurtenis van het afgelopen decennium. ,,Dat was eigenlijk de Vestia-affaire, een paar jaar later. De gewijzigde wetgeving op het gebied van derivaten en de greep in de kas door de verhuurdersheffing, dat zijn eigenlijk de grootste veranderingen geweest", somt Van den Boom op.

