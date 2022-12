‘De wolf? Een prachtig dier en een verrijking... maar niet overal’

Basis­school en kinderop­vang in asbestwijk Zevenber­gen blijven maandag dicht

ZEVENBERGEN - Basisschool De Neerhof en de kinderopvang in de wijk Bosselaar-Zuid in Zevenbergen gaat maandag nog niet open. Beiden blijven nog even dicht totdat 100 procent duidelijk is dat er geen asbest in de gebouwen is.

