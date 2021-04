De winkeliers in Zevenbergen staan te popelen om klanten weer ‘normaal’ te ontvangen

Zevenberg­se frietbak­ker opent tweede zaak in Willemstad: ‘Ik geloof hierin. Dit is een toplocatie’

14 april WILLEMSTAD/ZEVENBERGEN - ,,Een droom komt uit”, vertelt Julian Weij (35) nu hij in Willemstad gaat starten met een horecazaak aan de Voorstraat, waar voorheen Bora Bora en Jimmy’s gevestigd waren. ‘Jules’ gaat de nieuwe zaak heten, net als zijn friettent in Zevenbergen, maar in Willemstad gaat hij naast de verkoop van friet en ijs, ook een restaurant beginnen.