De whippets van dit Fijnaartse echtpaar rennen 50 km/u op het EK coursing

Met zes honden in het busje en een caravan aan de trekhaak is het 2200 kilometer voor het doel bereikt is. "We nemen lekker de tijd, dat is ook veel relaxter voor de honden. Aan het EK doen zo'n 800 whippets en andere windhonden mee. Het duurt drie dagen. Iedere hond loopt maximaal twee wedstrijden per dag. En zo'n wedstrijd, over een parkoers van 800 meter, is in een seconde of 30 wel gedaan. Een whippet op volle snelheid gaat 50 per uur. Maar het is enorm inspannend en belastend voor deze honden. Dus we gaan er heel zorgvuldig mee om."