De vijf engste griezels van Standdaarbuiten tijdens Terror Nights

,,We wilden heel Standdaarbuiten in een Halloweensfeer hullen en dat is gelukt”, vindt organisator Michael van Zonneveld.



Zo'n vijftig eng verklede acteurs dwaalden tijdens het evenement Terror Nights door de straten en de spookhuizen in Standdaarbuiten om de bezoekers de stuipen op het lijf te jagen. Hoewel ze er allemaal uitzagen alsof ze zo uit een horrorfilm kwamen gewandeld, waren dit de vijf engste griezels van de avond.