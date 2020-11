De tweede coronagolf zwelt in de gemeente Moerdijk nog steeds aan

ZEVENBERGEN - Het aantal positieve coronatests in de gemeente Moerdijk is de afgelopen week verder gestegen. Die gemeente registreerde maandag nog een nieuw ‘dagrecord’, met 47 positieve testuitslagen binnen één dag.

De afgelopen week kregen in de gemeente Moerdijk 207 mensen te horen dat zij het coronavirus onder de leden hebben, ruim 20 procent meer dan in de week daarvoor. De dalende lijn die de afgelopen dagen zichtbaar was in de landelijke cijfers, is dus niet terug te zien in de lokale situatie.

Het coronavirus heeft zich de afgelopen twee maanden razendsnel verspreid in onze regio, net als in de rest van Nederland. In de eerste week van september waren de positieve tests in de gemeente Moerdijk nog op je vingers te tellen: toen kwamen er 6 meldingen binnen bij het RIVM. Binnen twee maanden veranderde een druppelsgewijze toename van de coronagevallen er in een echte tweede golf, met nu dus ruim 200 meldingen in een week tijd.

Groener gras

Bij de buren gaat het overigens iets beter: het aantal nieuwe coronabesmettingen in Etten-Leur lag deze week wél lager dan de week daarvoor. Het is voor het eerst sinds begin september dat het aantal positieve tests in die gemeente daalt in plaats van stijgt.

Vorige week was in Etten-Leur al een stabilisatie zichtbaar. Toen bleef het aantal nieuwe besmettingen dat bij het RIVM werd gemeld gelijk aan de voorgaande week. De afgelopen zeven dagen telde het RIVM 187 positieve uitslagen in Etten-Leur, ongeveer 8 procent minder dan de 202 in de week daarvoor.

Dat lokale lichtpuntje zegt trouwens weinig over de rest van onze regio. In onze veiligheidsregio als geheel lijkt het aantal nieuwe besmettingen, net als in Moerdijk, nog niet af te nemen.