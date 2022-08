De Tonnekreek, een onontdekte route langs mooie doorkijkjes

Aanhouding in Zevenber­gen, politie verdenkt drietal van heling

ZEVENBERGEN - Een man en een vrouw zijn donderdagochtend aangehouden in de Lage Wipstraat in Zevenbergen voor heling. Beide verdachten zijn bewoners van die straat. De politie hield later ook nog een Bredanaar aan die verdacht wordt van heling.

10:59