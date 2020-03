De strijd tegen eenzaamheid onder ouderen: ‘Dat luisterend oor, dat maakt al zo veel uit’

ZEVENBERGEN - Het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Dat blijft onverminderd het doel van het project Samen is Wijs, dat echter wel een nieuwe naam krijgt: Samen in OnS Moerdijk.

Aan de opzet van het al jaren lopende project wordt niet getornd: vrijwilligers leggen huisbezoeken af aan ouderen. ,,Het project krijgt een andere naam en het wordt wat anders georganiseerd, Maar als het goed is verandert er voor de mensen niks”, zegt een woordvoerder van de gemeente Moerdijk.

De gemeente, zorginstelling Surplus en welzijnsorganisatie OnS Moerdijk zetten vanaf dit jaar samen de schouders onder Samen in OnS Moerdijk. ,,Door de samenwerking versterken we de kennis en het aanbod in zorg en welzijn. Zo kunnen we passende aandacht en ondersteuning geven.”

Inwoners die 75 of 83 jaar worden, ontvangen een brief met de vraag of zij een huisbezoek op prijs stellen. Dit geldt ook voor mensen van 55 jaar en ouder die kortgeleden hun partner verloren. De bezoeken moeten de zelfredzaamheid, gezondheid en het welzijn van ouderen bevorderen. De vrijwilligers houden in de smiezen of mensen het zelf wel redden of dat er misschien hulp nodig is. In dat laatste geval verwijzen ze ouderen door naar de juiste instanties.

Het project, waar al jaren veel animo voor is, kan volgens de gemeentewoordvoerder nieuwe vrijwilligers goed gebruiken. ,,Ook al omdat het huidige bestand steeds ouder wordt.” Belangstellenden kunnen zich melden via boudewijn.intveld@surplus.nl of 0168 350 500.

Voor vrijwilligers is het dankbaar werk, blijkt uit reacties die de gemeente de laatste jaren optekende: ‘Het is zo fijn als je iemand kan helpen, ook al is het maar iets kleins’. En: ‘Dat luisterend oor, dat maakt al zo veel uit!’