De slingers tóch ophangen, ook al is er geen carnaval in Moerdijk

Vaccin voor carnavalsvierders

Carnavalsvierder pur sang Karremans (73) vertelt zijn hoop gezet te hebben op het vaccin. "Het is nog een maand of drie voor carnaval begint. Ik hoop dat we dan buiten toch wat kunnen doen. Carnaval vieren is voor mij samen met vrienden en bekenden het gezellig maken. Vanmorgen hoorde ik dat er een vaccin is en worden de maatregelen hopelijk versoepeld", eindigend met een knipoog "wellicht komen carnavalsvierders in aanmerking voor een vaccin".

‘Ik mis het bouwen’

"Ik mis het bouwen, want daarbij werk je ergens naar toe. We hadden verschillende ideeën, waaronder een piratenboot omdat de haven dan klaar is" vertelt Iris. Haar zus vult aan: "Normaal gesproken komen we 3 of 4 keer per week bij elkaar om te bouwen, nu mag dat niet, dat is balen. Ik kan me nog niet voorstellen dat er volgend jaar geen carnaval is. In januari word ik 18, dan begint het pas echt"