De Schuur in Zevenbergen wil ook tribune, maar heeft geen geld

'Vergoeding na geweld jeugdzorg is niet nodig'

16 juni Het onderzoek naar geweld dat kinderen in de jeugdzorg de afgelopen decennia hebben ondergaan, deed flink wat stof opwaaien. Veel slachtoffers zijn blij met de erkenning en een deel van hen hoopt nu op een schadevergoeding vanuit het Rijk. Zij vinden alleen excuses voor het leed dat hen is aangedaan niet voldoende. Maar helpt geld die vreselijke herinneringen uit te wissen? Is het nodig overheidsgeld te reserveren om dit leed te verzachten?