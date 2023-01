De Schuur biedt met Life on Stage inkijkje in techniek van het theater, en leven nabij de sterren

ZEVENBERGEN - Theater De Schuur in Zevenbergen doet dit jaar voor het eerst mee aan Life on Stage. Wie droomt van een leven in het theater van beeld en geluid of wel eens wil zien hoe dat nou werkt, kan op zondag 29 januari zelf aan de knoppen zitten. En er wordt een videoclip gemaakt.

Een aantal theaters en podia in West-Brabant gooide vorig jaar de deuren open voor een doe-dag met workshops voor beeld- en geluid en opbouw in het theater. Henk Hendrikx van Theater De Schuur: ,,We doen nu ook mee om jongeren of ouderen een podium te bieden voor een interne opleiding. Helemaal gratis.”

Computer

De Schuur richt zich speciaal op jongeren van middelbaar onderwijs van het Marklandcollege en van de groepen 7 en 8. Anderen zijn ook welkom. ,,Theatertechniek is erg belangrijk om artiesten of een voorstelling goed voor de dag te laten komen. Verlichting met led wordt geprogrammeerd via de computer, maar geluid en de opbouw zijn ook cruciaal.”

Op 29 januari zijn er vier workshops van een uur met de thema's licht, opbouwen, geluid en videoclip opnemen met een echte band. Voor wie van techniek houdt, graag met anderen werkt, eerste stappen wil zetten naar een techniekstudie of al die sterren van dichtbij wil zien, ligt hier een kans.

Volledig scherm Beeld en geluid zijn van groot belang bij in optreden. De Schuur heeft dat goed voor elkaar, zoals hier bij een optreden van de Van Halen Tribute Band in 2018.

,,Wij hopen wat aanwas te krijgen van vrijwilligers. Ze krijgen les van onze deskundigen. Twee jongens die hier als 12-jarige begonnen, zijn professionals geworden.” De dag begint om 10.00 uur. Aanmelden kan via de website van De Schuur.

Californicated

Wie niet zo lang kan wachten kan 21 januari al eens gaan kijken bij de Tribute Night Foo Fighters én Red Hot Chili Peppers. ,,Met twee topbands. Californicated speelt een mix van de nummers van de Red Hot Chilli Pepers en is zelfs vanaf 7 februari te zien bij SBS6 in The Tribute - battle of the Bands met o.a. Gerard Ekdom. Op 4 februari is voor het eerst een Ladies Night met Lucinda Sedoc.