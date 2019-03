De rozen hebben doornen in de optocht van Zeuvebultelaand

Dat ging niet over de belangstelling of het weer; die waren beide dik in orde. Het is vooral de politiek die in de optocht van Zeuvebultelaand kop van jut is.

Haven

Volledig scherm Zevenbergen - 5-3-2019 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - De grote optocht van ut Zeuvebultelaand. Een zegening namens de Kwekebosse van Henk Hendrikx. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer Populair mikpunt is vanzelfsprekend de haven. Niet alleen zorgt het open graven daarvan er hoogstwaarschijnlijk voor dat ook de optochtroute volgend jaar op de schop moet, verschillende deelnemers lijken vooral alle discussie beu. Josse Zentveld en Kwekkebosse hebben het in hun acts allebei over een ‘gebed zonder end’, waarbij laatstgenoemde verkleed als nonnen en priester bidprentjes uitdeelt langs de kant. Ze winnen daarmee de actualiteitsprijs. Hein Haoveroos is juist optimistisch en solliciteert alvast naar de functie van havenmeester. Daarmee zit de ‘Zeuvebultehaven’ immers gegarandeerd ‘op rooze'.

Hij wordt in de categorie Individuelen wel naar de kroon gestoken door De praotende Manne. Verkleed als zwervers struinen ze de haven af, waar ze nog altijd niet comfortabel onder een brug kunnen slapen: ‘Oezo we zitten op rooze? Wij slaape in dooze!” Ook in haventhema is de derde plek in die categorie; het stel “mat-rooze” van CV Ame. De Ribkes pakken de tweede plaats.

Wagens

Mochten er straks mensen in het havenwater vallen, dan komt de reddingsbrigade vandaag alvast vanuit Klundert binnengevaren. De Rietbengels en hun Beach Bengels pakken met hun Baywatch-thema de hoogste eer bij de grote wagens. De volle buit gaat daar sowieso aan Zevenbergen voorbij, met dank aan de plunderende geuzen van de Markbouwers uit Standdaarbuiten op de tweede plaats en de rijdende bierbrouwerij van de Uileballekes uit Langeweg als derde.

Ook bij de kleine wagens gooit Standdaarbuiten hoge ogen. De Goozerz en Vor de Leut pakken respectievelijk de eerste en derde plek. Veilig daartussen nestelt zich het bruidspaar van SCZ Kroew, dat dinsdagmiddag onder de strakblauwe hemel voor thuispubliek trouwt in een rijdende kerk.

Volksverlakkerij

Volledig scherm Zevenbergen - 5-3-2019 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - De grote optocht van ut Zeuvebultelaand. Voor Leutvereniging Wa Nie Is geen rooze mar vioole. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer Bij de loopgroepen is het wat minder rozegeur en maneschijn. Wa nie is ... Ken nog Komme, derde in deze categorie en winnaar van de mottoprijs, onderscheidt zich daarmee bewust: ‘Heel Zeuvebultelaand zit al op rooze, dus wij hebben voor vioole gekooze’, verkondigen de wandelende ‘Andere’ Rieus trots. De Watjes uit Zwaajgat hebben weliswaar ‘ut beste stukske', maar pakken daarmee wel de tweede plek.

En de miljoenenjacht van CV 'T End, goed voor de eerste plaats in die categorie, blijkt pure volksverlakkerij. Elke keer als de Gaston van dienst met een langgerekte ‘goedemiddag’ aankondigt dat er weer een ton gaat vallen, blijkt die ton al te zijn leeggegraaid door de burgemeester. Om, jawel, die dure haven van te betalen, natuurlijk.

Gele hesjes

Is het dan echt ontevredenheid troef onder de strakblauwe hemel? Welnee, vinden ze bij Bakske Leut. Zij lopen mee in gele hesjes, maar wel met de ziel onder de arm op zoek naar een protest om aan mee te doen. Want op dit moment hebben ‘Toos en Roos Protestloos’ dus juist niets te klagen; ze zitten op rozen.

