De roofvogels vliegen je om de oren op schoolplein in Fijnaart

KAARTJE Huizenprijzen West-Brabant naar recordhoogte

16:02 BREDA - Door de overspannen woningmarkt blijven de huizenprijzen in West-Brabant stijgen. Vooral in Breda is de vraag naar woningen zo groot en het aanbod tegelijkertijd zo laag dat de woningzoeker diep in de buidel moet tasten om aan een koopwoning te komen.