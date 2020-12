De potentie van een vervallen haven: ‘Straks weer de allure van dat oude vissersdorp’

Dit zijn de mooiste foto’s van Zevenber­gen: ‘Als je deze ophangt, hoef je niks meer toe te lichten’

30 december ZEVENBERGEN - Door de haven is Zevenbergen zienderogen opgeknapt. En die facelift is in beeld gebracht met veel originele, sfeervolle en verrassende foto's. De tien allermooiste zijn nu te bezichtigen in etalages in het centrum.