De Parel, de Blokhut, het Trefpunt en nog 7 andere gemeenschapshuizen in Moerdijk onder de loep

ZEVENBERGEN - Hoe is het gesteld met de multifunctionele accommodaties (MFA's) en gemeenschapshuizen in de gemeente Moerdijk? Wat zijn de zwakke en wat de verbeterpunten? Het college van B & W heeft er 150.000 euro voor over om daar een grootschalig onderzoek naar in te stellen.

De gemeente Moerdijk beschikt over elf multifunctionele centra en gemeenschapshuizen. Die kosten de gemeente gezamenlijk 9 ton op jaarbasis. ,,De instandhouding van de huidige vastgoedportefeuille geeft een behoorlijke druk op de gemeentebegroting", geeft wethouder Eef Schoneveld als toelichting.

,,Het is van belang om deze middelen zo efficiënt en duurzaam mogelijk in te zetten en om na te gaan of hiermee de beoogde resultaten voldoende worden bereikt.

Hij weerspreekt dat het onderzoek tot bezuinigingen moet leiden. ,,Ik sluit niet uit dat het zal komen tot bezuinigngen, maar het is niet ons doel. Op zich gaat het goed met de MFA's en ik twijfel ook niet aan het nut. Ze hebben tal van functies, zoals bevordering van de leefbaarheid in de wijken en het tegengaan van eenzaamheid. Het zijn allemaal voorzieningen van waarde in een dorp of stad.”

Misschien wel twee samenvoegen

Dat het wellicht toch beter kan, denkt hij wel. ,,In Zevenbergen bijvoorbeeld heb je het Trefpunt en het Huis van de Wijk. Zitten die twee elkaar niet in de weg? Zijn die op een of andere manier samen te voegen? Of, ander voorbeeld: twee uitersten, de Blokhut in Helwijk en de Parel in Fijnaart. In de Blokhut wordt heel veel gedaan, aan de Parel is de gemeente jaarlijks verhoudingsgewijs veel geld kwijt, namelijk 4 ton. Kunnen die twee niet van elkaar leren?”

Volledig scherm Op een houseparty in 2010 in De Parel in Fijnaart kwamen tweeduizend man af. Buiten is niets te horen. 'Met het geluid zit het wel goed', zegt eigenaar Walter Pagie. 'Maar qua infrastructuur is De Parel een ramp.' © Cindy Joos/Pix4Profs

Voor Walter Pagie, sinds de oplevering in 2006 eigenaar van MFA De Parel in Fijnaart, komt het onderzoek als geroepen. ,,Er is zoveel fout in dit gebouw. De architecten hadden er de ballen verstand van toen ze het ontwierpen. Ze hebben alleen gekeken naar vormgeving, geluid en milieu-eisen.”

,,Maar niet naar de infrastructuur. Je kunt bijvoorbeeld niet vanuit de kantine naar het sporten kijken, en als je op de tribune zit moet je over het veld heen om naar het toilet te gaan.”

Kat in de zak

Eigenlijk, vindt hij, heeft hij destijds ‘een beetje een kat in de zak’ gekocht. ,,Het is gebracht als een soort samenwerking. Ik kreeg het pand casco opgeleverd, het was een betonnen bak. Ik heb zeker 6 ton in de inrichting gestoken: café, keuken, theatertje, enzovoort. Het zou mooi zijn als dit soort fouten in het onderzoek wordt meegenomen.”

Het is op 22 april aan de raad om het voorstel goed of af te keuren.