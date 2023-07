De opknapbeurt van de N389 komt vooral de fietsers ten goede

Nacho en Hadewych fietsen duizenden kilometers voor goede doel: ‘Mentale problema­tiek is zo onzicht­baar’

ZEVENBERGEN - In twee maanden tijd gaan Nacho (62) en Hadewych (64) Gil-Peulen zo’n 3000 kilometer fietsen door de mooiste dorpjes van Nederland voor het goede doel. ‘Dare to care’ is de boodschap die zij uitdragen voor Stichting Weerklank, die mensen met mentale problemen bijstaat.