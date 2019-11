'De oorlog in West-Brabant begon na de bevrijding'

Op 7 november schrijft de in Dordrecht ondergedoken Joodse Suus Benedictus, dan net 21, in haar dagboek: ,,De Moerdijkbrug is opgeblazen. Dit voor onze Dordtenaren zo teleurstellende bericht kwam om 8.15 uur door. Volgens de militaire overzichtschrijver van Radio Oranje, is de operatie in het westen van ons land afgelopen. Tien kilometer staan de bevrijders nog van ons af en dan scheidt het brede water Hollandsch Diep ons van hen. Het is hard, maar het is nu eenmaal zo en we zullen aan ons erin dienen te schikken. (...) We zijn nog bezet gebied. Voor hoe lang nog?"