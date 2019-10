De oorlog, dit waren de 163 doden in Fijnaart en Heijningen

In de ruimte achter de Watersnoodwoning aan de Veluwestraat in Heijningen leggen Dierks en Ad de Gast de laatste hand aan een expositie die in het teken staat van de bevrijding 75 jaar geleden. Er is informatie te vinden over 163 mensen die in de Tweede Wereldoorlog het leven verloren in Fijnaart en Heijningen. Geallieerden, burgers, maar ook Duitse soldaten. Ook worden Fijnaartse militairen geëerd, die buiten Nederland omkwamen.