De mooie en minder mooie kanten van de nieuwe Zevenbergse haven

Haven in zicht Een níeuwe ode aan de Zevenberg­se haven: ‘Het geeft zoveel meer sfeer in de stad’

21 december In een van de vorige afleveringen is aandacht besteed aan het prachtige gedicht in Zevenbergs dialect dat ontsproot uit het hoofd van Jacques de Groot. Deze ode aan de verloren gegane haven was een pareltje uit het oeuvre van de in 2013 overleden oer-Zevenbergenaar die onder meer het Zeuvebergs dialecten woordenboek en het Zeuvebergs volkslied schreef ter ere van het 700-jarige bestaan van de stad in 1990.