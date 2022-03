De moestuin wordt steeds populairder: ‘Hoe minder ik naar de winkel hoef in deze dure tijden, hoe beter’

Buurtkamer Willemstad, nieuwe naam voor beproefd recept: samen is gezelliger dan alleen

WILLEMSTAD - Neuh, aan gespreksonderwerpen geen gebrek in de Eerste Moerdijkse Buurtkamer van Moerdijk. De dames lachen hartelijk en kwebbelen ontspannen verder als de krant binnenstapt, over de kinderen en kleinkinderen, over het weer en wat nu hot is: de nieuwe herhaalprik, wie rijdt met wie mee bijvoorbeeld.

15 maart