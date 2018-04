De missionaris 2.0 is een vrouw van 25

Glazen stad in Dinteloordse polder is bijna af

13 april DINTELOORD - Het uitzicht is overweldigend. Rijd over de Noordzeedijk in Dinteloord en een glazen stad doemt op in het landschap. Tuinbouwkassen, omzoomd door enorme waterbassins, rijgen zich aaneen. De suikerfabriek op steenworp afstand. Windmolens aan de horizon.