WILLEMSTAD - "We hebben bij een eerdere editie geprobeerd om de trekkers op kleur te sorteren. Alle rode merken bij elkaar bijvoorbeeld. Maar zoals je ziet, is dat ook dit jaar weer niet gelukt", lacht Dré Delhij uit Fijnaart.

Hij is één van de crewleden die de jaarlijkse Tractorendag Willemstad afgelopen zaterdag in goede banen moest leiden. John Deere's, New Hollands, Fendts en talloze andere merken stonden aan de Lantaarndijk opgesteld tijdens de zestiende editie van het evenement. Naar schatting waren er zo'n honderdvijftig tractoren op het parkeerterrein bij de jachthaven.

Dat de parkeerplaats bij aankomst van de tractoren 's ochtendsvroeg leeg zou zijn, lijkt vanzelfsprekend. Dat was het vorig jaar echter niet. Volgens crewlid Robin van Eekelen waren er toen enkele auto's die het terrein van de Tractorendag bezet hielden. "Om dat te voorkomen, heb ik hier de afgelopen nacht geslapen. Het heeft gewerkt."

'Vorig jaar was het bloedheet, dat is niks'

Kort na de officiële opengingstijd van 10.00 uur druppelen er al snel mensen binnen. De enkelingen worden al gauw groepjes en al zo'n drie kwartier na opening is het gezellig druk. "Het weer zit gelukkig mee", zegt Van Eekelen. "Vorig jaar was het bloedheet. Dat is niks."

Voor een paar oranje tractoren van het merk Steyr staat Raymond Rommens. "Deze zijn van ons pa", zegt de 26-jarige Heerlenaar. "De liefde voor trekkers heb ik als jong kulleke van hem meegekregen." Rommens is met zijn vader en oom met vijfentwintig kilometer per uur in alle vroegte uit Heerle komen tuffen. "Dat is toch mooi? We zijn een uur en een kwartier onderweg geweest. Lekker ontspannen een beetje uitwaaien." Uit zijn jaszak haalt Rommens een papiertje waar het programma op staat. "Om half twaalf gaan we een rondje touren. Daarna is er een loterij met prijzen van lokale ondernemers. Tussendoor drinken we koffie en zijn we vooral druk aan het buurten."

Goedlachs kletsen