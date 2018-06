De lastige coalitiepuzzel in Moerdijk

Met de bestuursvleugel bedoelt ze het deel in het gemeentehuis waar het college van burgemeester en wethouders kantoor houdt. Daar komt binnenkort een kunstwerk te hangen dat in opdracht van Moerdijk Lokaal is gemaakt door de 21-jarige illustrator Wilma Fransen uit Willemstad, die aan de kunstacademie in Breda studeert.

De illustratie staat symbool voor de moeizame coalitieonderhandelingen. Pas bij de derde poging rolde er een coalitie uit de bus: Onafhankelijk Moerdijk, VVD, CDA. ML was ook even voor deelname in beeld maar pakte er naast. ,,Het werk van Wilma beeldt het moeizame proces uit. Dat het over wie wil met wie is gegaan en niet over de inhoud. En dat dat beter moet'', zegt Joosten. Het college van B en W krijgt de illustratie binnenkort cadeau.