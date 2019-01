De kunst- en cultuurroute Moerdijk krijgt nieuwe vorm

Leven Susanne is verwoest na moord op zus Linda: 'Maar we kunnen nu eindelijk rouwen’

14:59 WAALWIJK/ZEVENBERGEN - Of ze het ooit een plekje kan geven? Nee, dat nooit. Maar ze kan het nu wel tenminste proberen. Na een juridische strijd van drie jaar zit de hele strafzaak rondom de vermoorde Linda van der Giesen er ‘eindelijk’ op. In hoger beroep is besloten dat moordenaar John F. nóg langer de cel in moet. Van gerechtigheid durft zus Susanne echter niet te spreken. ,,Van mij had hij levenslang gekregen.”