De Koningsspelen in Klundert zijn weer een groot succes: ‘Kijk al die blije gezichtjes eens’

Flink schakelen

Net als in Fijnaart en Zevenbergen, worden de Koningsspelen in Klundert georganiseerd door meer Moerdijk. Jeroen Strootman, vereniging ondersteuner Sport en Welzijn, is trots dat het allemaal weer gelukt is. ,,We hoorden eind februari pas dat deze spelen door konden gaan, dus we hebben in korte tijd flink moeten schakelen.”