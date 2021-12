De kerstmarkt op Fort Sabina gaat wél door: ‘Het is allemaal al saai genoeg’

Hij betaalde stipt op tijd, maar was hij echt zo onschuldig? Derde celstraf dreigt voor ‘misdaadma­ke­laar’

De vermeende misdaadmakelaar Max La G. huurde panden in onder meer Staphorst en Eindhoven om er hennepkwekerijen in te plaatsen, stelt het Openbaar Ministerie. Na rechtszaken in Leuven en Assen dreigt een derde veroordeling voor de man die al jaren cel boven het hoofd hangt.

30 november