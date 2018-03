De Kattekraam lijkt uit de gevarenzone

Stemmen tellen: het valt niet mee om zorgvuldig te zijn

7:30 BREDA - In West-Brabant zijn er bij de gemeenteraadsverkiezingen 142 ‘onregelmatigheden’ opgedoken. Alleen in Bergen op Zoom heeft dat tot hertelling geleid. Toch is de vraag: hoe zorgvuldig wordt er eigenlijk omgegaan met onze stem?