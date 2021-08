De kas van dit bedrijf staat vol met kleurrijke hortensia’s

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood? Vandaag: Eric (47) en Suzan (39) Peeters, die de groenten vaarwel zeiden en nu dagelijks werken in een bloemenzee.

Tot drie jaar geleden teelde Eric Peeters paprika. Een ambacht waarvan hij de kunst bij zijn vader afkeek. Vooruitkijkend naar de toekomst besloot hij echter de groenten vaarwel te zeggen en over te stappen op hortensia’s.

,,De groenteteelt is bulk geworden”, zegt Eric. ,,Ik heb hier 3,2 hectare kas staan. Dat was ooit genoeg, maar tegenwoordig ben je zelfs met vijf of tien hectare een kleine speler. We hadden in principe de ruimte om tien hectare grond bij te kopen. Alleen komt daar dan zó veel bij kijken.”

Van rood naar paars Eric en Suzan telen twaalf verschillende hortensiarassen. ,,En elke soort heeft zijn eigen teeltstrategie nodig”, zegt Peeters. Als teler in hart en nieren kan hij bij deze bloem helemaal zij ei kwijt. De bloemen gaan in verschillende boldiameters via de veiling naar de klant. Binnen de verschillende soorten teelt Eric diverse kleuren. Wit, roze en roodroze zijn basiskleuren. Maar door de toevoeging van aluminiumsulfaat, waardoor de grond zuurder wordt, kleurt de bloem. De lichtroze bloemen kleuren (licht)blauw. De rodere varianten krijgen een dieppaarse kleur. Daarnaast zijn er ook nog de ‘classics’. Dit zijn de oudere bloemen, die bij het indrogen nog eens van kleur veranderen en in hun gedroogde vorm tot wel een jaar prachtig van vorm en kleur blijven.

Op de oude voet verdergaan zou op den duur ondoenlijk worden, vanwege de concurrentie met de grotere bedrijven. De bouw en financiering van tien hectare extra kas, is echter ook geen sinecure. ,,En je moet nog wel een jaar of twintig mee”, zegt Eric. Suzan haalt een andere, minstens zo belangrijke reden aan waarom een wisseling van gewas meer voor de hand lag dan schaalvergroting. ,,Eric is een teler-teler”, zegt ze. ,,Wanneer we het bedrijf enorm uitgebreid zouden hebben, dan zou je alleen maar aan het delegeren zijn.”

Planten aanraken

Eric knikt bevestigend. ,,Dat zou me niet liggen. Ik wil de planten aanraken, voelen. Ik wil heel direct met mijn gewas bezig zijn.” Even later, wanneer Eric en Suzan hun bloemenzee tonen, blijkt daar geen woord van gelogen. Waarschijnlijk gebeurt het bijna geheel onbewust, maar wie goed oplet, ziet Eric constant even aan de bloemen zitten. Even voelen hoe de vorm en stevigheid is.

Een neef van Eric’s vader zet hen op het spoor van de hortensia’s. ,,Hij kweekte deze bloemen al langer en gaf aan te willen stoppen. We zijn toen eens bij hem gaan kijken en daarna hebben we nog een aantal bedrijven bezocht. Eigenlijk was de keuze toen al gemaakt.”

Vroege oogst

Een wandeling door de kas is een lust voor het oog. Je kijkt als bezoeker in deze maanden uit over een prachtige, kleurrijke bloemenzee. Alleen het deel dat verwarmd wordt, met als doel een vroege oogst te genereren, is al klaar voor dit jaar. Hier staan teruggesnoeide planten die over een een tijdje helemaal van het blad ontdaan worden. Begin april volgend jaar zal dit achterste deel van de kas weer als eerste in bloei staan. In de rest van de kas loopt het seizoen door tot eind november.

Om over te kunnen stappen naar hortensia’s moest Eric een aantal aanpassingen doorvoeren in de kas. Zo kwam er een beweegbaar schermdoek tegen de instraling van de zon. Het water- en gewas ondersteuningssysteem moesten opnieuw aangelegd worden en er kwam een koelcel in de hal. ,,Bij de paprika’s hadden we deze niet nodig”, zegt Eric. ,,Die gingen altijd dezelfde avond weg.”

Fotostudio

In het kantoortje waar Suzan de bestellingen, facturen en andere administratie bijwerkt, kwam een heuse mini-fotostudio. ,,Elke partij bloemen zet ik op de foto voor de veiling”, legt Suzan uit. ,,Zo kan de potentiële koper zien wat hij aanschaft.”

In de hal staat een sorteermachine die in menig bloemenkwekerij al lang en breed zijn intrede deed, maar in de hortensia’s nog weinig in gebruik is. Bloem voor bloem bekijkt een elektronisch oog de bolgrootte, snijden de stengel op de juiste lengte en werpt de machine de hortensia bij de juiste sortering uit.

Baan opgezegd

Na de omschakeling heeft Suzan haar werk, bij een andere tuinder, opgezegd. ,,Het echte werk dat in de paprika’s gedaan moet worden, is vooral uit paadje in – paadje uit”, zegt Eric. Hij bedoelt hiermee dat het oogstwerk rij voor rij gebeurt. Niet het type werk waar Suzan warm voor loopt.

Sinds de komst van de bloemen, is er een bulk werk bijgekomen bij de verwerking van de bloemen, de bestellingen en in de contacten met de kopers. ,,Voorheen hadden we één pakbon aan het eind van de dag. Tegenwoordig zijn dat er een stuk of vijftig”, verduidelijkt Eric.

Bij de metamorfose van zijn bedrijf hoefde Eric niet op elk vlak het wiel zelf uit te vinden. ,,Ik heb heel veel gehad aan een goede teeltvoorlichter”, zegt hij. ,,Die is hier vanaf het begin bijna elke maand geweest en hij heeft ons ook geholpen met het opstellen van een teeltplan.” Op dit moment, zo geeft Peeters aan, ligt de focus vooral op de arbeidsspreiding en oogstspreiding. ,,Dat gaat ons nu al veel beter af dan in het eerste seizoen.”

Classic

Anders dan bij de paprika’s, die nu eenmaal geoogst worden wanneer ze rijp zijn, kan er met de hortensia veel beter ‘gespeeld’ worden. Een bloem mag, al naar gelang de vraag en daaraan gekoppelde prijs, best nog even blijven staan om uit te groeien tot een ‘classic’ (zie kader).

Piekmomenten in de teelt blijven er natuurlijk altijd. ,,Begin mei, rond Moederdag”, zegt Suzan. ,,En in de weken daarna zijn er soortgelijke dagen in andere Europese landen.” September, een traditionele trouwmaand is ook een goede maand voor de hortensia. ,,Dan doet vooral de witte soort het erg goed.”

Is er dan helemaal niets wat ze écht missen aan de paprikateelt? ,,Nou, misschien de warmte”, zegt Suzan. ,,Met de paprika’s was het altijd minimaal een graadje of eenentwintig in de kas. Wanneer het nu buiten vriest is het hier misschien iets minder koud, maar zit je nog steeds met maar een paar graden boven nul te werken.”

