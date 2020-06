De Jongh: Hoe ongezond is stofuitstoot Maltha?

Op het bedrijfsterrein van De Jongh aan de 1 Februariweg ligt ‘overal stof, op auto's, buizen en zonnepanelen’, terwijl ‘dakdekkers bloed ophoestten toen ze eind 2018 een nieuw dak legden’.

Verbazing over schrappen dwangsom Maltha

Zeer verbaasd was De Jongh dan ook dat het Moerdijkse college van B en W enkele weken geleden de dwangsom tegen Maltha schrapte.

Dat gebeurde volgens de gemeente omdat het glasrecyclebedrijf de hoogte van de glasopslag verlaagde naar 12 meter, de maximaal toegestane hoogte.

‘Geen stofuitstoot op twee meter van de bron’

In de vergunning van Maltha staat volgens De Jongh dat ‘maatregelen moeten worden getroffen (zoals sproeien of benevelen) zodat geen visuele stofemissie optreedt op twee meter van de bron’.

Volledig scherm Beeld uit de bedrijfsfilm van De Jongh Pipesystems Heijningen. Links achter een gebouw van Maltha. © Florence Imandt

,,Hoe kan het dan, dat er toch stof op onze auto's, buizen en zonnepanelen ligt?", schrijft het bedrijf in een brief aan de gemeenteraad van Moerdijk. ,,En hoe kan het voorts, dat we nooit iets hebben vernomen van de uitkomsten van metingen die in 2019 werden verricht?”

De Jongh vindt de gang van zaken rond de metingen vreemd: ,,Op 3 en 5 juni 2019 zouden stofemissiemetingen worden gedaan en veegmonsters genomen, maar dat was afgestemd met Maltha.”

,,Want in de vroege ochtend van 3 juni stond een laag water op het terrein van Maltha en reed de veegwagen rond. Zo hadden metingen geen zin. Van latere metingen hebben we nooit de uitslag gekregen.”

Volledig scherm Burgemeester Jac Klijs begrijpt dat 'de aard van het bedrijf voor overlast kan zorgen'. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Op de metingen gaat de gemeente niet in. Burgemeester Jac Klijs begrijpt evenwel dat ‘de aard van het bedrijf voor overlast kan zorgen in de omgeving’.

,,Niet voor niets hebben we vorig jaar een handhavingstraject ingezet en is er gesproken met de directie van Maltha. Maltha zou de buren dit voorjaar uitnodigen voor een gesprek om te kijken of hun investeringen tot verbeteringen hebben geleid.”

Bureau gezocht dat onafhankelijke metingen doet

De Jongh zoekt intussen een onafhankelijk bureau om de luchtkwaliteit in de nabijheid van het glasrecyclebedrijf te meten.

,,Daarnaast oriënteren we ons op juridische mogelijkheden om de gezondheid van onze medewerkers te waarborgen en eventuele toekomstige gezondheidsclaims te voorkomen”, zegt directeur Gerjan Schreuders.

Volledig scherm Gerjan Schreuders, algemeen directeur van De Jongh Pipesystems in de bedrijfsfilm. © Florence Imandt

Hij nodigt de gemeenteraad van Moerdijk uit langs te komen om te zien ‘welke schade wij ondervinden van Maltha'.

Maltha Glasrecycling kent brief De Jongh niet

Een woordvoerder van Maltha is niet bekend met de brief en zegt dat De Jongh Pipesystems van harte welkom is om over klachten te komen praten.